В Красногорске поздравили с 90-летием ветерана подразделений особого риска

Гости зачитали ветерану благодарственное письмо от московского Губернатора. В обращении была выражена благодарность ветерану за долголетний труд на благо родины.

«Как говорят, жизнь измеряется не годами, а делами. Вы этому пример», - гласит письмо.

Анатолий Карпов родился в 1933 году в Кемеровской области. Трудиться он начал уже в 1951 году, на Тушинской фабрике. После этого он работал на крайнем севере и служил в подразделениях особого риска на Семипалатинском полигоне, Урале и Байконуре.

Добровольский передал ветерану как от себя, так и от депутата Госдумы Николая Васильева, председателя Думы Константина Черемисова и руководства Министерства соц. развития региона.

Ветеран поблагодарил их за заботу и поделился, что ни одно его обращение не осталось без внимания местной администрации и социальной защиты.