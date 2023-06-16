В Красногорске поздравили с 90-летием ветерана подразделений особого риска
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Красногорск]
Народный избранник Совета депутатов Красногорска Евгений Добровольский, представители администрации и окружного управления соц. развития №21 Министерства социального развития Московской области лично поздравили Анатолия Карпова, 90 летнего ветерана подразделения особого риска.
Гости зачитали ветерану благодарственное письмо от московского Губернатора. В обращении была выражена благодарность ветерану за долголетний труд на благо родины.
«Как говорят, жизнь измеряется не годами, а делами. Вы этому пример», - гласит письмо.
Анатолий Карпов родился в 1933 году в Кемеровской области. Трудиться он начал уже в 1951 году, на Тушинской фабрике. После этого он работал на крайнем севере и служил в подразделениях особого риска на Семипалатинском полигоне, Урале и Байконуре.
Добровольский передал ветерану как от себя, так и от депутата Госдумы Николая Васильева, председателя Думы Константина Черемисова и руководства Министерства соц. развития региона.
Ветеран поблагодарил их за заботу и поделился, что ни одно его обращение не осталось без внимания местной администрации и социальной защиты.