В Красногорске поздравили семейные пары, отметившие «золотую свадьбу»

В деревне Козино городского округа Красногорск отметили День памяти святых Петра и Февронии Муромских.

Семейные пары поздравили с праздником Днем семьи, любви и верности протоиерей Иоанн Безруков, представители администрации городского округа, партии «Единая Россия», технопарка «Нахабино», активисты «Молодой Гвардии».

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов напомнил, что в Козине праздник, посвященный семье, отмечался на протяжении многих лет, а в последние годы приобрел значительный масштаб.

В этом году центром праздника стала площадка у храма Ионна Златоуста. Гостей жали творческие мастер-классы, конкурсы, тематическая фотозона и концерт. Гвоздем праздника стал семейный кулинарный конкурс «Каша из топора», в котором пары делились проверенными рецептами.

10 семейных пар получили подарки и благодарственные письма — так отметили их долгую семейную жизнь до «золотой свадьбы». Среди них — семья Корнеевых, всю жизнь проработавшая на Красногорском механическом заводе.