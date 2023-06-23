В Красногорске поздравили ветерана, которому исполнилось 99 лет

В Красногорском округе представители местного отделения «Единой России» и муниципальной администрации поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Трубарова. Ему исполнилось 99 лет.

В праздничный день пенсионера навестили исполнительный секретарь партийного отделения Богдан Андриянов и замглавы администрации Михаил Шувалов. Ветерану вручили ему подарки.

Владимир Иванович родился в 1924 году в городе Курск. Летом 1942-го вошел в ряды Красной Армии. Ветеран был награжден рядом орденов и медалей, в том числе Орденом Красной звезды.