В Красногорске поздравили ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем

«Для меня огромная честь лично поздравить нашего дорого ветерана и иметь возможность с ним пообщаться. В первую очередь пожелал, конечно, крепкого здоровья», — прокомментировал Богдан Андриянов.

В 1942 году Николай Кузьмич попал на фронт. В Арзамасском училище он получил специальность водителя. После победы он многие годы работал водителем. Но, конечно, до этого времени произошло множество событий. Сначала Воротилина направили под Сталинград, где он вошел в состав Второй Гвардейской минометной дивизии. Он воевал на Первом и Втором Прибалтийском и Белорусском фронтах в составе 34-ой Пушечно-артиллерийской дивизии.

Долгожданную победу Николай Кузьмич встретил в Берлине. Там же он остался служить до 1947 года. Многократно был награжден различными медалями: «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За отвагу», а также орденом «Красной звезды».

Богдан Андриянов поблагодарил именинника за мирное небо над Россией, за проявленный героизм и долгожданную для того времени победу. Николаю Кузьмичу вручили памятные подарки от Администрации. Почетный житель округа радушно вместе со своими членами семьи принимал гостей.

Встреча состоялась в рамках реализации партпроектов «Историческая память» и «Старшее поколение».