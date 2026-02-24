В Красногорске поздравили ветеранов МВД с 23 Февраля

Накануне Дня защитника Отечества в Красногорске произошла трогательная встреча поколений. Ветеранов органов внутренних дел навестили сослуживцы и официальные лица, чтобы лично сказать спасибо за службу. Среди гостей, посетивших стражей порядка в отставке, был депутат Московской областной Думы Роман Володин.

Одним из главных героев дня стал Алексей Шишкин, чья грудь буквально усыпана десятками медалей. Ветеран органов внутренних дел, участник боевых действий, он не раз смотрел смерти в лицо в горячих точках. Сам Алексей Иванович, человек скромный и сдержанный, принимал поздравления с достоинством, но без лишней помпы. В разговоре он признался, что путь защитника выбрал не случайно — перед глазами всегда был пример отца-ветерана.

На вопрос о самом тяжелом испытании в службе ветеран ответил без прикрас: вспомнил штурм Грозного в 1994 году. Эти воспоминания, видимо, до сих пор отдаются эхом в сердце, но именно они стали фундаментом той крепости духа, которую он теперь передает молодым. Сегодня Алексей Иванович активно участвует в работе ветеранской организации, щедро делясь опытом с теми, кто только встал на стражу правопорядка.

Роман Володин, общаясь с ветераном, не скрывал восхищения. Он подчеркнул, что такие люди, как Шишкин, не просто выполняли свой долг — они сформировали тот нравственный стержень, на который должны равняться все последующие поколения.

Не остался без внимания и еще один страж порядка в отставке — подполковник милиции Анатолий Капусткин. Его также поздравили с наступающим праздником.

Дмитрий Богомолов, начальник УМВД России по городскому округу Красногорск, подчеркнул, что ветераны — это не просто прошлое, а живое настоящее системы. Прошедшие ад горячих точек и отдавшие десятилетия службе в самых разных подразделениях, они продолжают кипеть энергией.

Для нынешних курсантов и молодых лейтенантов эти седовласые люди с орденскими планками на пиджаках — не просто пенсионеры. Они — живая легенда, олицетворение доблести, чести, отваги и той самой преданности Родине, о которой так часто говорят высокие слова, но которую редко видят вживую. В эти предпраздничные дни в Красногорске эта связь времен ощущалась особенно остро.