В Красногорске представили спектакль «Судьба человека. Первая весна» по М. Шолохову с историями участников СВО

Красногорцы и гости округа посмотрели премьерный спектакль «Судьба человека. Первая весна» по рассказу писателя Михаила Шолохова. Авторское произведение в сценарии доработали заметками и историями реальных участников спецоперации, ветеранов ВОВ и жителей Донбасса. Всего для проекта задействовали свыше 50 историй, которые удачно легли в классический сюжет.

Интересную художественно-музыкальную постановку подготовили АНО «Центр креативных индустрий «Новый Город» и красногорский народный театр «Новый город». Среди участников — концертный состав студии современного танца «ФлЭш дЭнс» и русского камерного оркестра «Усадьба». Общими творческими усилиями спектакль получился насыщенным и полным смысла. Авторам удалось представить шолоховский сюжет в новом прочтении, заставив зрителя лучше разглядеть характер главного героя.

«Все главные персонажи проецируются и переплетаются с временем настоящим, проводя недвусмысленные параллели, но помогающие более тщательно разобраться с тем, что происходит сейчас», – отметил режиссер спектакля Михаил Иванов.

Рассказ «Судьба человека» Михаил Шолохов написал в 1956 году на основе реальных событий. Писатель передал историю друга-участника ВОВ Шолохова Николая Каргина, который бежал из конлагерей, и не только вернулся живым, но и сделал много полезного для станицы Вешенская. Там писатель и познакомился с военным, который теперь увековечен в произведении советского автора.