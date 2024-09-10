В Красногорске презентовали уникальное издание об истории округа

Презентация 28 историко-краеведческого альманаха «Красногорье» прошла в Доме культуры «Подмосковье». Издание включило в себя широкий спектр тем от авторов Красногорска, влюбленных в жизнь и историю округа.

Благодаря краеведческой книге у всех желающих есть возможность как можно лучше узнать округ, значимых для него людей и погрузиться в прошлое. В новый альманах собрали произведения авторов Красногорска за почти 30 лет.

Книгу презентовали в ДК и официально выпустили в свет. Теперь «Красногорье» можно найти в библиотеках, учебных заведениях и на краеведческих мероприятиях. Всем любителям истории, культуры и интересных фактов о Подмосковье рекомендуют ознакомиться с материалами.

Отметим, что «Красногорье» издается с 1997 года. Издание знакомит читателей с историей Красногорска и Красногорского района. В материал включают фотографии, факты об архитектурных памятниках, храмах, промышленных предприятиях, деревнях, усадьбах, истории о послевоенной жизни, биографии значимых для округа личностей и многое другое.