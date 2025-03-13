В Красногорске продолжают реализацию самого ожидаемого дорожного проекта

Новая магистраль позволит разгрузить дороги и сэкономить водителям время в пути.

Протяженность дороги-дублера составит свыше пяти километров. Открытие этого маршрута — долгожданное событие для водителей. Дублер позволит разгрузить часть транзита из Красногорска и Химок, снизив нагрузку на двухполосное Пятницкое шоссе.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

В настоящее время работы продолжаются в уверенном темпе. В Красногорске специалисты приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения путепровода и работам по устройству опор моста. На месте также занимаются переустройством инженерных коммуникаций и возведением ливневой канализации.

Напомним, что дублер Пятницкого шоссе на четыре полосы включит в себя кольцевую развязку, мост через р. Синичка, разворотную петлю, велодорожки, светофоры, пешеходные зоны, остановки и шумозащитные экраны. Завершить все работы планируют в 2026 году.