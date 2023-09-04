В Красногорске прошел «Фестиваль шарлотки»

Так, сотрудники образовательных учреждений вместе с представителями проекта «Активное долголетие» запустили акцию для сбора денежных средств. Красногорцы испекли разные виды одного из самых популярных осенних пирогов, шарлотки, чтобы порадовать горожан и гостей Красногорска. На вырученные с продажи выпечки деньги будут приобретены лекарства для участников специальной военной операции.

Кроме того, в Красногорске на сцене «Зеленого театра» состоялась концертная программа «Традиция». Для собравшихся выступили творческие коллективы из Башкирии, Грузии, Москвы и Московской области.

Также зрителей своими творческими номерами порадовал коллектив из города-побратима Кореличи.