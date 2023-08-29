В Красногорске прошла педагогическая конференция, в которой принял участие глава муниципалитета
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков рассказал, как прошла педагогическая августовская конференция, которую традиционно проводят в новом школьном здании.
На этот раз мероприятие провели в жилом комплексе «Новая Рига». Как отметил глава Красногорска, команда, которая занимается вопросами образования, насчитывает большое количество профессионалов. Каждый из специалистов подходит к делу с душой и индивидуальным подходом, подчеркнул Волков.
На данный момент в Красногорске расширяются педагогические штаты, появляются новые детские сады и школы. В этом году готовятся к началу учебного года пять новых школ и три детских сада. На 2024 год также строятся грандиозные планы.
«Благодаря поддержке нашего лидера – Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева построим 8 школ и 10 детских садов», – заявил Волков.
Самое важное в этом деле, по мнению главы красногорской администрации – благополучие детей и их воспитание в патриотических традициях. В грядущем учебном году Волков пожелал учителям хорошего настроения для продуктивной профессиональной деятельности.