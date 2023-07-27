В Красногорске прошла встреча жителей с представителями администрации и медицинских учреждений

Хорошо ли укомплектованы кареты скорой помощи, как приобрести лекарства на льготной основе — на эти и многие другие вопросы получены исчерпывающие ответы.

Среди спикеров были первый замглавы администрации городского округа Наталья Тимошина, завполиклиникой Красногорской горбольницы № 1 Антон Пузиков, главврач кожно-венерологического диспансера Сергей Титов и другие ответственные руководители.

В администрации округа внимательно прислушиваются к просьбам и предложениям людей, профильные службы стараются оперативно реагировать на обращения. Как отмечает Наталья Тимошина, к этой встрече уже была сделана проработка некоторых вопросов, поэтому она прошла в динамичном русле.