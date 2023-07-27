В Красногорске прошла встреча жителей с представителями администрации и медицинских учреждений
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Хорошо ли укомплектованы кареты скорой помощи, как приобрести лекарства на льготной основе — на эти и многие другие вопросы получены исчерпывающие ответы.
Среди спикеров были первый замглавы администрации городского округа Наталья Тимошина, завполиклиникой Красногорской горбольницы № 1 Антон Пузиков, главврач кожно-венерологического диспансера Сергей Титов и другие ответственные руководители.
В администрации округа внимательно прислушиваются к просьбам и предложениям людей, профильные службы стараются оперативно реагировать на обращения. Как отмечает Наталья Тимошина, к этой встрече уже была сделана проработка некоторых вопросов, поэтому она прошла в динамичном русле.
«Давно не было встреч, поэтому накопилось много вопросов, особенно у жителей поселка Ильинское. Обещали провести следующую выездную встречу именно там для удобства наших жителей», — подчеркнула первый замглавы Красногорска.