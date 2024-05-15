В Красногорске прошли общественные обсуждения по проекту застройки северной части города

Представители администрации Красногорска и инициативные группы жителей округа провели обсуждения проекта о внесении изменений в генплан по территории северной части города.

При реализации проекта планируется учесть все особенности природного ландшафта северной территории Красногорска. Об этом на обсуждениях рассказал замглавы городского округа Илья Борщев. По его словам, больше половины местности займет жилая застройка, а другую часть отдадут под строительство важных соцобъектов, таких как школа, детсад, поликлиника и спортивные площадки.

«Кроме того, в жилой застройке разместят пункт полиции, отделение связи и МФЦ. Природная зона также получит развитие в виде благоустроенной набережной, зоны отдыха, горнолыжного комплекса, трассы для соутюбинга. Летом трасса также будет использоваться, но уже под маутинбайк, тюбинг или родельбан», – перечислил Илья Борщев.

Территория будет постепенно осваиваться застройщиком. Жителям подробно описали проект, объяснили необходимость ряда объектов и показали возможный генплан. В ходе обсуждений участники могли внести свои предложения, высказать разные мнения и выступить с инициативой по проекту.