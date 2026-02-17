В Красногорске провели зажигательную дискотеку для любителей коньков

В минувшее воскресенье, 15 февраля, стадион «Зоркий» в Красногорске перестал быть просто местом для катания. На один вечер ледовая арена превратилась в огромный танцпол под открытым небом. Здесь впервые организовали музыкальную дискотеку на льду со световыми эффектами.

Десятки любителей коньков откликнулись на необычный формат: бесплатный полуторачасовой сеанс, который продлился с 20:30 до 22:00, собрал как постоянных посетителей катка, так и тех, кто пришел исключительно ради эксперимента. Организаторы позаботились о комфорте: для гостей округа работали прокат и заточка коньков, теплые раздевалки и удобная парковка. Но главное действо разворачивалось на льду. Как только погас основной свет, арена засияла десятками огней, а динамики заполнили пространство знакомыми мелодиями. Посетители снимали сторис, кружились в такт и наслаждались атмосферой настоящей зимы в новом звучании.

Житель Красногорска Шаих Шахмагомедов, который посещает каток каждые выходные уже четвертый год, признался, что впервые застал подобный формат. Он высоко оценил атмосферу и организацию. Красногорцы Тимофей Шмидт и Юлия Брыгида также похвалили организаторов и остались под впечатлением. По их словам, светомузыка сияла, а диджейский сет оказался очень приятным.

«Светомузыка сияет, диджейский сет очень приятный. Поэтому все замечательно, радуемся. Песни все знакомые, всеми известные. Очень необычно и очень красиво», — высказались жители.

Скорость, любимые композиции, горячий чай из термосов и задорный смех — такой запомнилась гостям первая ледовая дискотека сезона. Тех, кто не успел или хочет повторить, ждут на «Зорком» каждые выходные на массовых катаниях: первый сеанс начинается в 17:45, второй — в 19:45. Правда, без диджейского сета, но с неизменным зимним настроением.