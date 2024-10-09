В Красногорске с жителями обсудили открытие дороги вдоль ЖК «Лесобережный»

В красногорском отделении партии «Единой России» прошел прием граждан. В рамках партийного проекта «Городская среда» с посетителями обсудили вопросы дорожной инфраструктуры, обращения с ТКО и ситуацию с открытием дороги вдоль жилого комплекса «Лесобережный».

В ходе встречи жители попросили рассмотреть вопрос об открытии дороги вдоль ЖК «Лесобережный», которая могла бы сэкономить автомобилистам два часа времени во время проезда на Новорижское шоссе в районе ТЦ «Глобус» и в другие пункты. Новый путь поспособствует разгрузке многих дорог, в том числе и у деревни Исаково, где традиционно собирается пробка. Решение об открытии маршрута помогло бы дорожной обстановке Красногорска и Истры.

Как отметили, действительно актуальная для жителей дорога потребует серьезного финансирования и согласования с различными органами власти. Однако депутат Госдумы Сергей Колунов пообещал посодействовать в решении ситуации. Соответствующее обращение направят зампредседателя правительства Подмосковья и министру транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Гержику. Об официальном ответе жителям сообщат сразу по мере поступления.

Отдельным вопросом в ходе приема стал вывоз мусора и организация контейнерных площадок в деревне Степановское. Озвученные просьбы также не оставили без внимания. Как уточнил Колунов, письмо направят администрации округа. Разбираться будут совместно с ответственным за вывоз ТКО региональным оператором. Жителей обещали держать в курсе.