В Красногорске сохранился в первозданном виде иконостас XVII столетия

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил Храм Дмитрия Солунского в селе Дмитровское и встретился с его настоятельницей игуменией Ксенией.

Храм Дмитрия Солунского считается местом большой духовной силы. С XVII столетия храм был открыт для верующих, и что самое примечательное, никогда не прекращал свою деятельность. История уникального места великая. В настоящее время храм относится к Патриаршему подворью и находится в ведении Алексеевского женского ставропигиального монастыря.

Ценнейшее наследие храма — иконостас семнадцатого столетия, келья Патриарха Иокима, древняя икона святого великомученика Димитрия Солунского. Важно, что современные священнослужители, сестры обители, воспитанники воскресной школы и прихожане продолжают историю храма.

«По просьбе игумении Ксении проработаем вопрос укрепления склона у реки, ведущего к купели. И в этом соработничестве, в созидании на благо духовной жизни округа будем поддерживать наши святыни, дарующие нам веру и благодать», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Храм великомученика Димитрия Солунского открыт для экскурсий. Желающие могут выбрать один из вариантов знакомства с великим храмом: обзорную экскурсию или квест. Также предложено участвовать в мастер-классе по выпечке калачей.