В Красногорске создан цех по производству металлоконструкций высокого уровня

В подмосковном городском округе Красногорск создан цех по производству металлоконструкций высокого уровня на базе ООО «Архитектура».

Фабрику посетила первый заместитель главы администрации округа Наталья Тимошина.

Компания ООО «Архитектура» на рынке с 2014 года. Оно специализируется на производстве разных изделий из металла высокого класса. По словам собственника предприятия Александра Рыжкова, особенно здесь гордятся возможностями для изготовления разнообразных ворот. В планах расширение производства и штата.

Сейчас же количество сотрудников компании сравнительно небольшое, примерно шесть десятков человек. В этом году члены коллектива получили благодарственные письма и знаки в честь заслуженного труда от главы Красногорска Дмитрия Волкова.

Напомним, что для предпринимателей из разных муниципалитетов разработаны меры поддержки и субсидирования, созданные по губернаторской программе. Подробности можно узнать на сайте