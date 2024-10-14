В Красногорске в усадьбе «Знаменское-Губайлово» прошел концерт вокальной студии «Ларец»

Солисты студии, лауреаты международных и всероссийских конкурсов выступили перед зрителями со своими лучшими композициями. Концерт открыл новую программу студии — «Осенний блюз». Слушатели были восхищены той искренностью и чувственностью, с которой участники мероприятия исполняли песни.

Артисты подготовили удивительную программу. Они исполняли песни различных жанров: классического, современные хиты, блюз. Выбранное время года для проведения концерта соответствовало стилю мероприятия: наслаждаться настолько проникновенной музыкой хотелось в кресле с мягким пледом.

Зрители не заметили, как прошел концерт, потому что были максимально вовлечены во всем происходящее на сцене. Они пели и танцевали, встречали каждого исполнителя бурными овациями. После исполнения заключительной композиции все артисты вышли на сцену, чтобы исполнить песню на бис.

Вокальная студия «Ларец» и ее руководитель Марианна Трофимова подарили зрителям незабываемый вечер, в котором царила атмосфера вдохновения и внутренней гармонии.