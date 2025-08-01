В Красногорске вручили первые паспорта юным жителям

Семь молодых людей, проживающих в Красногорске, получили свои первые официальные удостоверяющие документы.

Мероприятие было организовано в рамках общероссийской акции «Я — гражданин России». С начала текущего года в рамках этой акции уже 52 юных жителя Красногорска стали полноправными членами общества, получив свои паспорта.

На торжественном мероприятии присутствовали Первый заместитель руководителя администрации городского округа Красногорск Наталья Тимошина и депутат Совета депутатов городского округа Красногорск, занимающий должность заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.

«Сегодня для вас наступает один из самых важных моментов в жизни. Видя ваши улыбки, я понимаю, что и ваши родители испытывают не меньшую радость за вас. От имени главы нашего округа, Дмитрия Владимировича Волкова, я передаю вам самые искренние пожелания и важные советы, ведь для вас открывается совершенно новый этап, поскольку вместе с паспортом на вас ложится ряд новых обязательств, которые, я уверена, станут для вас значимыми», — обратилась к молодым людям Наталья Тимошина.

Артур Бадретдинов также произнес напутственные слова, подчеркнув, что вместе с предоставлением прав, на граждан возлагается и ответственность перед обществом, перед законом и перед государством.

«Теперь вы несете ответственность не только за свою судьбу и перед своими близкими. Теперь у вас есть долг перед родителями, перед государством, перед законом, поэтому стремитесь быть достойными представителями нашей страны, и желаю вам успехов и достойного взросления», — сказал Артур Бадретдинов.

Официальная церемония вручения паспортов в администрации Красногорска стала важной вехой в жизни молодых людей и их семей. Это событие – не просто формальность, а важный этап в процессе формирования личности и осознания ее роли в обществе.