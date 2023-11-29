В Красногорске выбрали победительницу конкурса «Женщина – Герой»

27 ноября в концертном зале «Вегас Сити Холл» состоялся финал Московского областного конкурса «Женщина – Герой». Его создали специально для жен, матерей, сестер и дочерей участников СВО из Подмосковья. На сцену вышли 10 участниц. Они и боролись за звание самой-самой.

Изначально на отборочный этап конкурса поступило свыше полусотни заявок. 30 из них допустили к участию и 10 тех самых финалисток отобрали в итоге. Все они представляют разные городские округа региона.

Финалистки показали жюри свои видео визитки, выступили в творческом конкурсе и продемонстрировали костюмы, подготовленные специально для конкурса. Председателем судейского корпуса стал директор Центрального музея Победы Александр Школьник.

«Российские женщины – героини, способные преодолеть любые трудности, при этом сохраняя изящность, красоту, любовь и искренность. Участницы конкурса доказали, что это не просто слова», – считает учредитель Московского областного конкурса «Женщина-Герой», депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Жюри предстояла сложная задача - выбрать из 10 прекрасных жен бойцов СВО самую лучшую. В итоге по результатам выступления во всех этапах ей стала Юлия Шканова, которая представила Наро-Фоминск. «Женщину – Героя» наградили дипломом и кубком Победителя, а также денежным сертификатом. К слову, презенты достались всем финалисткам. Без подарка со сцены не отпустили ни одну из них.