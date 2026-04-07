В Красногорске загруженность ФОКов с ИИ‑камерами выросла на 30%

В Красногорске успешно работает проект «Умный ФОК», запущенный Министерством спорта Московской области. Система видеонаблюдения с искусственным интеллектом помогает эффективнее использовать спортивные объекты: камеры в режиме реального времени отслеживают, насколько загружены физкультурно‑оздоровительные комплексы (ФОК).

Проект стартовал в 2024 году, а в 2025‑м вышел на полную мощность. Сейчас к нему подключены 8 спортивных учреждений округа. В планах на 2026 год — оснастить умными камерами еще два объекта: спортивно‑оздоровительный комплекс «Опалиха» и ФОК «Нахабино».

По словам начальника управления по физической культуре и спорту Администрации городского округа Красногорск Александра Занина, с начала 2026 года загруженность ФОКов выросла более чем на 30%.

«По прогнозам специалистов, к концу года планируется достичь полной загрузки всех объектов на 100%», — отметил он.

Один из примеров успешного решения — договоренность между ФОК «Нахабино» и лицеем № 1 поселка Нахабино. Теперь ученики пятого класса регулярно занимаются в бассейне в рамках уроков физкультуры. Инициатива понравилась и детям, и родителям.