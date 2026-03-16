В Красногорске завершился ключевой этап фестиваля «Уникум-2026»

Красногорск в минувшее воскресенье, 15 марта, превратился в эпицентр культурной жизни региона. Дворец культуры «Подмосковье» принял основной конкурсный этап юбилейного, XXV фестиваля творчества «Уникум-2026». На протяжении всего дня площадка работала в режиме творческого марафона, представив экспертам и публике широкую палитру жанров — от строгой классики до современных эстрадных форматов.

Основное действие развернулось на главной сцене в рамках номинации «Открытая позиция». Программа этого блока стала настоящим учебником по истории танца: зрители наблюдали за сменой эпох и стилей. Местные хореографические коллективы и солисты мастерски маневрировали между строгими канонами историко-бытового танца и экспрессией народного фольклора.

Каждое выступление превращалось в законченное сценическое высказывание, где техническая сложность элементов сочеталась с искренним артистизмом. Поддержка зала, не стихавшая на протяжении нескольких часов, создала атмосферу, в которой даже начинающие артисты чувствовали себя уверенно.

Не менее насыщенная по накалу эмоций обстановка царила в Малом зале, где прошел смотр в номинации «Красногорский звездопад». Здесь внимание было приковано к вокальному мастерству. Сцена объединила самых разных исполнителей: от сольных певцов до слаженных вокальных трио и групп. Репертуар охватил весь спектр эстрадной музыки — от камерных лирических баллад до динамичных современных хитов. Уровень подготовки участников подтвердил статус фестиваля как главного кадрового резерва для культурной сферы города.

Профессиональное жюри, состоящее из признанных экспертов в области хореографии и вокала, оценивало конкурсантов по жестким критериям. В фокусе внимания находились не только чистота исполнения и техника, но и сценический образ, а также эмоциональная глубина подачи материала.

Интрига относительно того, кто станет триумфатором юбилейного года, сохранится еще несколько недель. Имена лауреатов и дипломантов будут озвучены на торжественном гала-концерте 3 апреля. Финальное шоу обещает стать концентрацией лучших номеров, отобранных в ходе прошедшего конкурсного дня.

Отметим, что за 25 лет существования «Уникум» заметно вырос, превратившись из локального смотра в мощную платформу для творческой самореализации жителей всех возрастов.