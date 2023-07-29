В Красногорской больнице рассказали, что отравившиеся пациенты получают терапию в полном объеме

Дежурный врач Красногорской городской больницы Марина Баранова сообщила, что состояние нескольких пострадавших при массовом отравлении в Красногорске улучшается.

Отмечается, что в настоящий момент в инфекционном отделении больницы находятся 30 пациентов. Все они в состоянии средней степени тяжести, все анализы взяты и находятся в работе.

«Все службы извещены, а пациенты получают терапию в полном объеме. На сегодняшний день все пациенты без ухудшения, у некоторых зафиксирована положительная динамика», — рассказала Марина Баранова.

По предварительной информации, пострадавшие съели мясо с макаронами в столовой ГК «СОЮЗСНАБ». Со всеми пострадавшими представители компании находятся на связи в круглосуточном режиме. Компания оказывает и будет оказывать всю необходимую помощь.

По данным администрации Красногорска, в столовой и пищеблоке предприятия провели проверку представители Роспотребнадзора. Официальное заключение будет получено после полного завершения экспертизы. На данный момент помещение столовой закрыто до выяснения всех обстоятельств.