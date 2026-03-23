В красногорском ДК прошла премьера «Отеля «Онегин» и открылась выставка кукол

В доме культуры «Салют» 20 марта состоялся показ полнометражной анимационно-игровой картины «Отель «Онегин» режиссера Ирины Евтеевой, номинированной на премию Российской академии кинематографических искусств «Ника». Фильм представила автор сценария, сценарист и продюсер Ирина Марголина, которая перед началом кинопоказа открыла тематическую выставку. В экспозицию вошли куклы, эскизы, элементы декораций и оригинальные материалы съемочного процесса.

История проекта, как рассказала Марголина, началась около десяти лет назад с разговора с оперной певицей Любовью Казарновской. Она предложила использовать оперу «Евгений Онегин», записанную в 1994 году, где сама исполнила партию Татьяны. Так родилась идея соединить классику Пушкина, оперу и авторскую анимацию. Результатом стал фильм, где реальность граничит с фантастикой, а привычный сюжет звучит по-новому.

Ключевым моментом вечера стало подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией городского округа Красногорск и анимационной студией «М.И.Р», которую возглавляет Ирина Марголина. Документ закрепил планы совместной работы с городской молодежной киношколой, где ребята пробуют себя в роли операторов, актеров и монтажеров. Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации муниципалитета Галина Ковалева отметила, что для юных кинематографистов важно видеть профессиональный уровень и понимать, как создаются настоящие фильмы.

Картина, премьера которой состоялась в апреле прошлого года, за несколько месяцев стала участником более двадцати фестивалей и спецпоказов, получила шесть наград и номинирована на «Нику». Для зрителей выставка стала наглядным уроком о том, что искусство — это труд, фантазия и ремесло одновременно.