В красногорском музее-заповеднике «Архангельское» провели экскурсию для кадетов

Юным гостям провели познавательную экскурсию, познакомив с шедеврами живописи и изысканными экспозициями.

Кадеты во время экскурсии прикоснулись к истории и искусству, а также смогли получить ценные знания. Их познакомили с историей храма-памятника Екатерине II, в центре которого бронзовая статуя императрицы, показали богатую коллекцию живописи XVII-XIX веков и предметы быта, которые особенно заинтересовали ребят. Показали роскошные часы, мебель, изделия знаменитого фарфорового завода и многое другое.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

После экскурсии по усадьбе гостей провели и по живописной территории. Парковая зона, украшенная террасами, фонтанами и скульптурами, впечатлила посетителей. В конце увлекательной прогулки все желающие смогли сфотографироваться на фоне памятных колонн. Нет сомнений, что кадеты ушли с большим багажом знаний и приятными воспоминаниями об историческом месте.