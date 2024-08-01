В красногорском поселке Отрадное проверили готовность школы на 1375 мест

Новая четырехэтажная школа на 25 тысяч квадратных метров в поселке Отрадное откроется 1 сентября 2024 года. Строительную готовность проверил депутат Совета депутатов Красногорска Артур Бадретдинов.

Строительные работы завершили на объекте, бригады убирают отремонтированную зону, приводят помещения в порядок. После окончания уборки учреждение будет готово к открытию еще до первого звонка. Новая школа может принять учеников из Отрадного, а также ближайших населенных пунктов, таких как Аристово, Светлые Горы и Сабурово.

«Уже сейчас создаем команду единомышленников, которая будет формировать свои традиции и уклад новой школы, готовить плеяду молодых талантов», — ранее говорил о школе Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Отметим, что проект школы в поселке Отрадное получил диплом Союза архитекторов России три года назад. Это показатель высокого качества. Все работы выполнены в соответствии с современными нормами безопасности.