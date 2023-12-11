В Красноярске детей высадили из автобуса в 30-градусный мороз

Департамент транспорта Красноярска начал проверку после того, как происшествия в автобусе маршрута №23, сообщил мэр краевого центра Владислав Логинов.

Двух детей в возрасте 10 и 15 лет высадили из автобуса, поскольку у них не было наличных денег, а терминал в транспортном средстве не работал. Аналогичный случай произошел в автобусе №118, когда ребенку отказали в проезде из-за неработающего терминала.

В Красноярске в настоящее время установились сильные морозы. Днем столбик температура не поднимается выше отметки в минус 30 градусов.

В Роспотребнадзоре уже заявили, что неработающий терминал – это проблема водителя. А Логинов заявил, что перевозчики, высаживающие детей в мороз, будут лишаться контрактов.