В Красноярске госпитализировали мужчину после «лечения» мухоморами

Стало известно, что 28-летний местный житель Красноярская был госпитализирован из-за того, что он занимался самолечением при помощи мухоморов. Как выяснилось, пострадавший был уверен, что они несут только пользу.

Однако, все оказалось не так просто, когда перед глазами у «грибника» возникли галлюцинации прямо на рабочем месте. В итоге, мужчина был госпитализирован с отравлением в токсикологическое отделение.

По словам Горяева, это далеко не первый подобный случай в Красноярском крае за текущий год. Больные не рассказывают о том, где приобрели мухоморы. Но им, как и другим, важно напомнить о том, что употребление ядовитого гриба может закончиться смертью.