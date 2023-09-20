В Красноярске госпитализировали мужчину после «лечения» мухоморами
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Дмитрий Горяев, являясь главным санитарным врачом Красноярского края, рассказал об инциденте, связанном с ядовитыми грибами. Об этом пишет сайт aif.ru.
Стало известно, что 28-летний местный житель Красноярская был госпитализирован из-за того, что он занимался самолечением при помощи мухоморов. Как выяснилось, пострадавший был уверен, что они несут только пользу.
Однако, все оказалось не так просто, когда перед глазами у «грибника» возникли галлюцинации прямо на рабочем месте. В итоге, мужчина был госпитализирован с отравлением в токсикологическое отделение.
По словам Горяева, это далеко не первый подобный случай в Красноярском крае за текущий год. Больные не рассказывают о том, где приобрели мухоморы. Но им, как и другим, важно напомнить о том, что употребление ядовитого гриба может закончиться смертью.