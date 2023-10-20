В Красноярске полицейские заставили мужчину переставить автомобиль и тут же задержали за пьяную езду

В Красноярке два инспектора ДПС проявили смекалку, но могут получить срок за превышение должностных полномочий, рассказывает Baza.

Лейтенанты Николаев и Шинкаренко находились на дежурстве, когда им поступил сигнал об автомобиле, мешающем проезду. Прибыв на место, полицейские обнаружили BMW пятой модели с пьяным мужчиной, мирно спавшим на заднем сидении.

Находчивые стражи порядка попросили прохожего растолкать мужчину и попросить его переставить автомобиль. Как только водитель сдвинулся с места, рядом «невесть откуда» появились полицейские. На мужчину составили административный протокол.

Однако через некоторое время о методах работы Николаева и Шинкаренко стало известно в управлении собственной безопасности. Теперь полицейским грозит срок за превышение полномочий.