В Красноярске полицейские заставили пьяного мужчину переставить автомобиль и тут же задержали его за пьяную езду

Как передает Baza, невиданную смекалку проявили два красноярских инспектора ДПС — лейтенанты Николаев и Шинкаренко. Приехав на вызов недовольных жителей красноярска, что мол одна из припаркованных машин мешает проезду, они обнаружили заведенную BMW, в которой спал пьяный владелец.

Полицейские смекнули, что можно извлечь из ситуации повышение по службе, и подговорили прохожего попросить спящего передвинуть машину. Как только автомобиль тронулся с места, полицейские выскочили из кустов и отреагировали на «преступление».

«Появившись ниоткуда, они потребовали прекратить пьяную езду и пройти медосвидетельствование. Конечно, анализ показал, что мужчина пьян. Николаев и Шинкаренко составили на мужчину административный протокол, а затем на хозяина BMW возбудили уголовное дело — за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», - приводится в публикации.

Отмечается, что через несколько месяцев о не совсем чистоплотных методах работы Николаева и Шинкаренко узнали в красноярском УСБ. Итог: теперь уже сами полицейские являются фигурантами дела о превышении должностных полномочий. Бравым лейтенантам грозит отправиться лет на 10 в тюрьму.