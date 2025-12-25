В Красноярске «серому кардиналу» банды Малиновских добавили семь лет колонии

Фигуранту громкого уголовного дела о преступлениях красноярской организованной преступной группировки (ОПГ) Малиновских, Егору Бутюгину, продлили срок, пишет портал ngs24.ru. Его признали виновным в вымогательстве недвижимости и приговорили к семи годам колонии.

Следствие установило, что Бутюгин вместе с лидером группировки Ярославом Малиновским вымогали имущество у местного предпринимателя. Потерпевший и его партнер вели нелегальный игорный бизнес.

Когда бизнесмен решил выйти из дела и получить свою долю товарищу, тот выступил против. Тогда к конфликту подключилась ОПН вместе с Бутюгиным, которые начали оказывать давление на предпринимателя.

Под угрозой расправы бизнесмен был вынужден передать ключи от шести квартир и одного нежилого помещения бандитам. Кроме того, мужчина оформил нотариальную доверенность на право продажи этого имущества на имя Малиновского.

После этого члены ОПГ распорядились недвижимостью по своему усмотрению. Общая стоимость похищенного имущества оценена в 18,9 млн руб.

Бутюгина осудили по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере, с применением насилия).

Помимо лишения свободы, суд обязал его выплатить потерпевшему 18 млн руб. в качестве возмещения ущерба.

Это уже не первый срок для Бутюгина. В марте 2023 года его приговорили к 5,5 годам лишения свободы за вымогательство, но по другому эпизоду. На протяжении всего следствия и суда осужденный свою вину не признавал.

