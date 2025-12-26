В Красноярске строители метро объявили забастовку из-за многомесячных задержек зарплаты

Один из участников акции протеста пояснил, что работодатель пытается погашать накопившуюся задолженность лишь частями, однако этих выплат недостаточно, учитывая, что у многих рабочих есть кредитные обязательства, ипотека и дети на содержании. Представитель компании-подрядчика, занимающейся вывозом грунта, заявил, что основной объем работ на проходках на улице Молокова фактически остановлен еще с сентября, хотя официально об этом не сообщается. В компании основную вину за сложившуюся ситуацию возлагают на заказчика — предприятие «Бамтоннельстрой-Красноярск», обвиняя его в хронических задержках оплаты. По данным протестующих, на 16 декабря сумма долга перед ними уже достигла 45 миллионов рублей, и они предупреждают, что в случае дальнейшего бездействия все работы на объекте будут полностью остановлены. Со своей стороны, представитель «Бамтоннельстроя-Красноярск» в разговоре с журналистами признал наличие системных проблем. Он сообщил, что строительство сопровождается постоянными сложностями, в том числе из-за отсутствия необходимой проектной документации на возводимые объекты метрополитена.