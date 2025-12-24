Сотрудники массово покидают «Почту России» из-за мизерных доходов и повышенной нагрузки

Национальный почтовый оператор переживает острый кадровый кризис. С начала 2025 года компанию покинули порядка 40 тысяч сотрудников, не согласных с растущим объемом обязанностей при сохраняющемся низком уровне оплаты труда. Основной причиной увольнений работники называют необходимость выполнять дополнительные функции, такие как продажи сопутствующих товаров и жесткие плановые показатели (KPI), без адекватного финансового вознаграждения, пишут в телеграм-каналах.

Наиболее серьезная текучка наблюдается среди руководящего состава отделений, на которых ложится ответственность за выполнение нормативов, работу с жалобами клиентов и постоянный поиск нового персонала. Объявленный доход в 32–40 тыс. руб. на практике оказывается значительно меньше и зависит от количества отработанных смен и выполнения плана. Так, в Москве сотрудники пунктов выдачи в среднем получают около 43 тыс. руб., а почтальоны — до 30 тыс. В регионах ситуация еще сложнее: зарплаты нередко не дотягивают и до 25 тыс. руб.

Дефицит кадров напрямую сказывается на качестве услуг: многие отделения вынуждены сокращать часы работы или временно закрываться, что приводит к задержкам в доставке писем и посылок, иногда до месяца. Партнерство с маркетплейсами, призванное увеличить трафик, не спасает ситуацию: клиенты предпочитают быстрые частные службы доставки, из-за чего объемы почтовых отправлений упали на 25-30%, а премии сотрудников остались прежними.

Финансовое положение компании остается тяжелым. По итогам девяти месяцев 2025 года чистый убыток «Почты России» составил почти 9 млрд руб., что сопоставимо с показателем прошлого года. Выручка продолжает снижаться, а долговая нагрузка растет. Ранее Счетная палата по итогам проверки направила материалы в Генпрокуратуру, указав на неэффективное управление и растущие долги компании.

