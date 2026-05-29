В Красноярске восемь человек пострадали при столкновении маршрутки с легковушкой

В Красноярске утром 29 мая столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль, в результате пострадали восемь человек. Об этом сообщили в краевом главке МВД.

Авария произошла на улице Партизана Железняка. По предварительной версии, 26-летний водитель легковушки не пропустил маршрутку, которая двигалась по выделенной полосе под управлением 39-летнего мужчины. От удара автобус врезался в опору электроосвещения.

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь потребовалась восьмерым взрослым пассажирам общественного транспорта. В настоящее время на месте ДТП работают следователи полиции и сотрудники Госавтоинспекции.