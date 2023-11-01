В Красноярске задержали главу фракции ЛДПР в заксобрании по подозрению в получении крупной взятки

В кабинете Глискова провели обыск.

Позже Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата ЗС по факту получения взятки в особо крупном размере. При этом фамилия депутата не называлась.

В сообщении говорится о событиях, которые произошли в 2016-2017 годах, когда, по версии следствия, депутат требовал от директора госпредприятия деньги за сохранение занимаемой должности.

Завтра Глискову объявят об избрании меры пресечения.

51-летний Глисков считается одним из самых популярных и независимых красноярских политиков. В 2008 году он стал депутатом горсовета, а с 2016-го является членов краевого заксобрания. В сентябре Глисков участвовал в выборах губернатора Красноярского края и занял второе место, набрав 11,8% голосов. Впереди него оказался лишь выбранный главой региона представитель «Единой России» Михаил Котюков.