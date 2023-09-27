В Красноярском крае из-за ожогов 90% тела погиб подросток

Как пишет сайт aif.ru , несовершеннолетний погиб в селе Туруханск. Причиной этого стало почти полное поражение тела ожогами. На данный момент правоохранительные органы работают над тем, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что дежурная часть получила сообщение от очевидцев. Они доложили о том, что на Фестивальной улице в селе Туруханск Красноярского края горит подросток. Соседи попытались потушить его, и им удалось это сделать. В этот момент несовершеннолетний находился в сознании.

Подростка экстренно госпитализировали для оказания всей необходимой медицинской помощи. Врачи предварительно диагностировали ожог 90% тела 2-3 степени, согласно информации, которая поступила от представителей Министерства внутренних дел.

Во время осмотра места происшествия была обнаружена канистра с бензином и верхняя одежда юноши. Предположительно, во время данного инцидента с ним больше никого не было.