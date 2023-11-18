В Красноярском крае обнаружили тело двенадцатилетнего ребенка

В связи с этим в Ачинске возбудили уголовное дело по факту убийства подростка.

Еще в пятницу, семнадцатого ноября, правоохранители получили сообщение от местной жительницы о том, что ее ребенок не вернулся домой после школы. Были организованы поисковые мероприятия, в рамках которых уже на следующий день удалось найти тело двенадцатилетнего подростка. Его обнаружили в реке Мазулька с признаками насильственной смерти, о чем также пишет RT.

В СК сообщается, что мальчик в четверг после уроков «ушел в неизвестном направлении». На странице ведомства в социальных сетях опубликованы снимки с места происшествия. Следователи провели его осмотр. На данный момент выясняются обстоятельства смерти подростка. Также ведется поиск лица, которое совершило данное преступление.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Большом Ангарском пруду на севере Москвы обнаружили тело женщины.