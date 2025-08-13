В Красноярском крае спасают жителей подтопленных районов — есть беременные и пожилые

Из-за сильных дождей в Красноярском крае поднялся уровень воды в нескольких реках. Спасатели отправились на помощь людям, как сообщили в пресс-службе МЧС России .

В Березовском и Емельяновском районах, а также в Железногорске вода залила 21 жилой дом, почти 300 дач и около 500 приусадебных участков. Из садового товарищества «Калиновка» сотрудники МЧС вывезли беременную женщину с двумя детьми, а из другого СНТ — двух пожилых женщин, которых пришлось выносить на руках.

На месте работают более 60 спасателей с 17 единицами техники. Специалисты используют 6 мотопомп и 5 единиц спецтехники для откачки воды, а также беспилотники для мониторинга ситуации. Для пострадавших развернули два временных пункта размещения на 420 мест.

