В Красноярском крае взломали соцсети бургерной «БургерКит»
Фото: [YURI KOCHETKOV/ТАСС]
Группу в социальных сетях, принадлежащую «БургерКит», взломали. Участники сообщества стали получать странные письма, сообщает prmira.ru.
Подписчики данного сообщества часто получают информацию об акциях через сообщения. Обычно им приходят уведомления о скидках или новых спецпредложениях.
Вечером 13 июня красноярцы получили сообщения с предложением забрать приз по ссылке. При этом никаких пояснений в тексте послания не содержалось.
Один из участников сообщества сообщил источнику, что перешёл по ссылке, которая привела на сторонний сайт. На станице содержалась информация о необходимости ввести личные данные. Красноярец предположил, что это могут быть мошенники и покинул сайт.
Другие подписчики сообщили, что по ссылке их проинформировали о денежном призе, за получение которого нужно было «оплатить конвертацию».