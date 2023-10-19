В Красноярском крае задержан второй молодой человек по делу оскорбления чувств верующих

В среду, восемнадцатого октября, стало известно, что одного из дебоширов задержали. Им оказался двадцатилетний житель Канска.

Напомним, что нескольким ранее нетрезвые молодые люди находились около собора города Канск. Там они не только нарушали общественный порядок, но и оскорбляли чувства верующих. Компания высказывалась нецензурными выражениями. После того, как они зашли внутрь собора, двое продолжили материться, и даже начали угрожать прихожанам, о чем пишет ТАСС, ссылаясь на версию следствия.

Сообщается, что удалось задержать второго фигуранта уголовного дела, которое было возбуждено из-за оскорбления чувств верующих в соборе, находящемся на востоке Красноярского края. Под подозрение в совершении преступления попал двадцативосьмилетний житель Канска.