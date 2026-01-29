В Красноярском крае ЗАГС объявил дни без разводов

Агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края запускает необычную акцию — «Скажем нет разводам!». В ее рамках в регионе будут введены специальные дни, когда расторжение брака проводиться не будет. Первый такой день запланирован на 14 февраля.

Как сообщается на официальной странице ведомства, акция станет ежемесячной. Помимо административной меры, для пар, переживающих кризис, будут организованы бесплатные консультации с профессиональными психологами. В ЗАГСе выразили уверенность, что своевременная профилактика в виде поддержки и грамотных советов сможет вернуть гармонию и любовь в семьи. Таким образом, инициатива сочетает в себе символический запрет на определенные даты и предложение реальной помощи тем, кто стоит на пороге решения о разводе.