В Красноярском крае запретили использовать пиротехнику на новогодних праздниках

В Красноярском крае ввели запрет на использование фейерверков с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Котюков.

Отмечается, что это решение принято с целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников.

В рамках ограничений запрещено использование полноценной пиротехники, однако некоторые виды мелкой пиротехники все же будут разрешены. В частности, жителям региона можно будет использовать бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки. Эти изделия соответствуют I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Граждан призвали с пониманием отнестись к таким мерам и выбирать безопасные варианты для праздничного времяпрепровождения.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва петарды в Нижнем Новгороде подростку оторвало кисть.