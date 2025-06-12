В Кремле ответили на слухи о замедлении работы Telegram в России
Песков ответил на слухи о возможных ограничениях для Telegram в России
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о планах по ограничению или замедлению работы мессенджера Telegram.
Официальный комментарий представителя Кремля был дан в ответ на запрос корреспондента Life Александра Юнашева и опубликован в его телеграм-канале. Судя по ответу Пескова, популярный мессенджер в РФ пока будет работать в прежнем режиме.
«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — сказал он в комментарии корреспонденту Life Александру Юнашеву.
Telegram остается одним из самых востребованных средств коммуникации в России. По последним данным, аудитория сервиса в стране превышает 50 миллионов активных пользователей. Известно, что Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования, однако в 2020 году ограничения были сняты. С тех пор сервис работает без ограничений.
Ранее сообщалось, что ряд популярных мессенджеров сохранят работу в РФ после появления многофункционального сервиса.