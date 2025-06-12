В Кремле ответили на слухи о замедлении работы Telegram в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией о планах по ограничению или замедлению работы мессенджера Telegram.

Официальный комментарий представителя Кремля был дан в ответ на запрос корреспондента Life Александра Юнашева и опубликован в его телеграм-канале. Судя по ответу Пескова, популярный мессенджер в РФ пока будет работать в прежнем режиме.

«Мне не из‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​вестно о наличии таких планов вообще ничего», — сказал он в комментарии корреспонденту Life Александру Юнашеву.

Telegram остается одним из самых востребованных средств коммуникации в России. По последним данным, аудитория сервиса в стране превышает 50 миллионов активных пользователей. Известно, что Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования, однако в 2020 году ограничения были сняты. С тех пор сервис работает без ограничений.

Ранее сообщалось, что ряд популярных мессенджеров сохранят работу в РФ после появления многофункционального сервиса.