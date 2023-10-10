В Кремле прокомментировали возвращение в Россию миллиардера Фридмана

В возвращении в Россию бизнесмена Михаила Фридмана нет ничего удивительного, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного», – сказал Песков.

Миллиардер переехал из Великобритании в Израиль неделю назад, но после разгорания палестино-израильского конфликта решил вернуться в Россию. Из-за жесткого санкционного давления в Британии бизнесмен называл себя «пленником», он говорил, что утратил там спокойствие и стабильность. Фридман жаловался, что в Великобритании каждый состоятельный россиянин заведомо считается преступником.

После введения против него санкций Фридман покинул совет директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon.