В «Крокусе» герои пытались помешать нападавшим расстреливать людей
ТАСС: двое мужчин пытались остановить террористов в «Крокус сити холле»
Фото: [pxhere.com]
Во время нападения на концертный зал двое мужчин попытались помешать террористам, но погибли сами. Об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось ТАСС.
Свидетель рассказал, что увидел, как один из нападавших перезаряжал оружие. В этот момент мужчина в белой кофте бросился на террориста, пытаясь его остановить. Второй преступник сразу застрелил смельчака. Тогда другой мужчина в черной кофте попытался помочь, но тоже был убит.
Очевидец считает, что эти двое пытались спасти людей. Сам свидетель с женой выжили, спрятавшись под стойкой охраны.
