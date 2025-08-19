В «Крокусе» герои пытались помешать нападавшим расстреливать людей

Во время нападения на концертный зал двое мужчин попытались помешать террористам, но погибли сами. Об этом стало известно из материалов дела, с которыми ознакомилось ТАСС.

Свидетель рассказал, что увидел, как один из нападавших перезаряжал оружие. В этот момент мужчина в белой кофте бросился на террориста, пытаясь его остановить. Второй преступник сразу застрелил смельчака. Тогда другой мужчина в черной кофте попытался помочь, но тоже был убит.

Очевидец считает, что эти двое пытались спасти людей. Сам свидетель с женой выжили, спрятавшись под стойкой охраны.

Ранее стало известно, как террористы добивали своих жертв в концертном зале в Москве.