В крупнейшем аэропорту Нигерии украли освещение с взлетно-посадочной полосы
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Злоумышленники похитили систему освещения с одной из взлетно-посадочных полос крупнейшего международного аэропорта Нигерии – имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе, сообщает газета Punch.
Оборудование было установлено всего несколько месяцев назад, что положило конец многолетним ограничениям на посадку в этом крыле аэропорта после наступления сумерек.
Воры воспользовались тем, что участок находился на техническом обслуживании.
Местные СМИ уверены, что к краже причастны работники аэропорта.