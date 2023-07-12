В крупнейшем аэропорту Нигерии украли освещение с взлетно-посадочной полосы

Злоумышленники похитили систему освещения с одной из взлетно-посадочных полос крупнейшего международного аэропорта Нигерии – имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе, сообщает газета Punch.

Оборудование было установлено всего несколько месяцев назад, что положило конец многолетним ограничениям на посадку в этом крыле аэропорта после наступления сумерек.

Воры воспользовались тем, что участок находился на техническом обслуживании.

Местные СМИ уверены, что к краже причастны работники аэропорта.