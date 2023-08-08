В крупном микрорайоне Ленинского округа Подмосковья скоро откроются две школы

В поселке Дрожжино Ленинского городского округа на финишной прямой строительство двух общеобразовательных школ на 825 мест и 1100.

Подрядные бригады занимаются отделкой помещений, благоустраивают территорию, проверяют работу завезенного оборудования. Школы оснащены по полной программе. Открытия этих важных социальных объектов очень ждут в поселке, где на сегодняшний день уже проживают 30 тысяч человек. Строители заверяют, что к 1 сентября здания будут готовы.

«Обе школы расположены в центре крупного жилого комплекса «Бутово Парк 2». Юные жители микрорайона смогут учиться рядом с домом», — подчеркивает глава Ленинского округа Алексей Спасский.

В День знаний в Ленинском округе также распахнет двери еще одна школа — в жилом комплексе «Пригород Лесное». В четвертом квартале в Молоково откроется корпус начальных классов.