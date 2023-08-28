В крупных городах США проводят эксперимент по замене полиции психологами

В 14 из 20 наиболее крупных городов США проводятся эксперименты по отстранению полиции от некоторых ненасильственных вызовов 911 и направлению туда специалистов по охране психического здоровья, пишет Associated Press.

Агентство приводит пример с 22-летним Кристианом Глассом. Он вызвал службу спасения из-за застрявшей в кювете машине, а когда приехали полицейские, принял их за инопланетян и достал нож. Молодой человек был застрелен. Теперь в подобных случаях на помощь пострадавшим стараются отправлять психологов.

Источники финансирования экспериментальных программ различные, как и реакция общества на нововведения. Пока нет всеобъемлющих данных об эффективности программ.

Программу STAR в Денвере приводят в качестве примера общенациональной модели. С 2021 года ее финансирование составило $7 млн, только в прошлом году служба приняла 5700 звонков.

В Нью-Йорке программа B-HEARD, напротив, критикуется. На нее выделяется более $40 в год, она приняла около 3500 звонков и вызвала много жалоб и нареканий.