В крымском парламенте считают, что украинские войска перейдут от контрнаступления к обороне осенью
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Глава крымского парламента заявил, что осенью украинские войска перейдут к обороне. Подробности рассказало РИА Новости.
По словам Владимира Константинова, организовать контрнаступление у ВСУ уже не получилось, поэтому осенью украинские войска перейдут в оборону, продолжая просить у Запада помощи. Он подчеркнул, что для Европы и США происходящее на Украине бизнес, где они прекрасно зарабатывают, пока власти Киева не считают людей.
Также глава парламента отметил, что провокации и новые провалы Украине сейчас не нужны. Запад уже намекнул, что разочарован контрнаступлением, параллельно растет общественное недовольство, теперь Киеву остается только затягивать конфликт с Россией, иначе Украине не выжить.