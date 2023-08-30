В крымском парламенте считают, что украинские войска перейдут от контрнаступления к обороне осенью

По словам Владимира Константинова, организовать контрнаступление у ВСУ уже не получилось, поэтому осенью украинские войска перейдут в оборону, продолжая просить у Запада помощи. Он подчеркнул, что для Европы и США происходящее на Украине бизнес, где они прекрасно зарабатывают, пока власти Киева не считают людей.

Также глава парламента отметил, что провокации и новые провалы Украине сейчас не нужны. Запад уже намекнул, что разочарован контрнаступлением, параллельно растет общественное недовольство, теперь Киеву остается только затягивать конфликт с Россией, иначе Украине не выжить.