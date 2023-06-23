В крымском поселке был выведен из строя газопровод

Без бытового газа осталось порядка пятисот человек. Экстренные службы в ударном темпе пытаются отремонтировать магистраль.

Инцидент произошел в поселке городского типа Кореиз. О причинах такого чрезвычайного происшествия пока ничего не сообщалось.

«Сейчас без газа временно остаются около 500 абонентов. На месте работают аварийные службы», - сообщил журналистам вице-премьер Республики Крым Игорь Михайличенко.

Его слова привели журналисты ТАСС. По заверению властей, еще до конца дня газ вновь будет подан потребителям.