В Крыму группа подростков избила на пляже школьницу

В Крыму школьница стала жертвой насилия из-за парня. Как сообщил Telegram-канал Readovka, на одном из пляжей Щелкино группа подростков жестоко избила 15-летнюю девочку, которую ранее обманула лучшая подруга.

Пострадавшую под предлогом прогулки на пляж уговорила прийти подруга. Там ее ждали несколько ровесников. Возглавившая группу хулиганов девочка заставила жертву встать на колени и извиняться перед парнем, которому та якобы писала.

Ревнивая девочка сама начала избивать подругу, нанося удары по голове руками и ногами. Наблюдающие за происходящим насмехаясь над пострадавшей.

Отец пострадавшей сообщил изданию, что подруга девочки знала, что ее ждет на пляже. По его словам, дочь находилась в гостях у знакомых и после случившегося была так напугана, что не хотела возвращаться домой.

О происшествии отец девочки узнал лишь через неделю из социальных сетей. Извинения семья пострадавшей школьницы получила лишь от родителей одного из участников конфликта. Как отметил отец девочки, она до сих пор страдает от головных болей.

По факту инцидента управление Следственного комитета РФ по Республике Крым организовало проверку. Также к проверке присоединилась крымская прокуратора, которая установит обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку после избиения школьницы ровесницами в подмосковных Котельниках.